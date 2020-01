PROGRAMA DE RADIO | Fraude contra indígenas de la Montaña de Guerrero en la migración a EEUU

Tlapa, Guerrero, a 22 de enero de 2020. Nuevamente, en el programa Tlatoltlapalehuilixtli: La palabra que ayuda, en la radio «La Voz de la Montaña», se abordó uno de los temas que está en el olvido, poco se le presta atención aunque posiblemente en un futuro no muy lejano pueda ser lamentable no atender el problema de la migración desde sus diferentes perspectivas. Los fraudes que se perpetran contra los migrantes indígenas de la Montaña de Guerrero es el tema medular de dicho programa de radio.

En la región de la Montaña se han documentado varios casos, pero resaltan tres casos, uno en el 2017 cuando 350 personas de la Montaña de Guerrero del municipio de Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte y San Luis Acatlán fueron engañados por un coyote o reclutador que les cobró mil 500 pesos para tramitar la visa para un trabajo en Estados Unidos, nunca sucedió nada, pero lo que si es que el reclutador se llevó 525 mil pesos en sus manos. Otro caso sucedió en 2018, pero esta vez para un trabajo en Canadá. Igual, el coyote se llevó a seis personas a Aguascalientes con el patrón. Abordaron un avión a Cancún, pero todo fue una mentira porque al llegar ahí los documentos no eran ciertos, estaban vencidos, no valían para seguir el camino. Los gastos fueron 130 mil pesos en total. El más reciente sucede en enero de 2020, siete personas del municipio de Copanatoyac, el coyote les engaño que tramitaría sus pasaportes y visas, el pasaporte fue del todo cierto, pero no ocurrió lo mismo con la visa. Por las siete personas se juntó la cantidad de 143 mil 500 pesos. Resulta que cuando intentaron reclamar su dinero, el reclutador y una supuesta abogada amenazaron a las siete personas, además dijeron que el coyote había sido detenido y encarcelado y hasta que saliera de la cárcel aclararían todo. Este caso está en proceso y se está mirando si se procede jurídicamente para realizar la demanda correspondiente contra las personas que efectuaron el engaño-fraude.

Las y los migrantes no sólo tienen que lidiar con su tragedia sino con un miserable estado de cosas alrededor de su camino en busca de la esperanza de una vida mejor, pero el camino se convierte en un tormento que terminan más pobres por las deudas que adquieren en sus comunidades y por la rapiña de los coyotes o seudocoyotes. en muchas ocasiones mueren en el camino o en su trabajo. Al final son personas desechables para la mafia de un sistema económico neoliberal.

A parte de los fraudes que hay alrededor de la migración, otros abusos se presentas de agentes no estatales como el ejercito de la delincuencia organizada que cobran piso a los coyotes, una suma a parte del pago que las y los migrantes ya dieron. Del lado mexicano la cuota oscila entre 10 mil y 155 mil pesos, mientras que de territorio de Estados Unidos oscila entre 8 a 10 mil dólares. En resumen, las y los migrantes que buscan mejor sus vidas se convierten en blancos fácil de la delincuencia organizada, pero también por las autoridades migratorias.